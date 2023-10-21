Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що терористи ХАМАС знімали та показували свої звірства, аби отримати дуже жорстку відповідь від Ізраїлю.
До теми Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході
"Як він (Путін – 24 Канал) усміхався у Китаї. Йому здається, що він "підпалив" світ. Йому здається, що світ уже "палає" і що у цій "пожежі" він отримає якісь дивіденди", – сказала російська опозиціонерка.
До того ж у КНР президент Росії був із ядерною валізкою. На думку Курносової, людей із валізою, які ходили за Путіним, показували не випадково. Це – знову ядерний шантаж. Окрім того, країна-агресорка відмовилася від ратифікації угоди про заборону ядерних випробувань. Російська опозиціонерка вважає, що Росія починає з новою силою ядерний шантаж.
Він (Путін – 24 Канал) сподівається, що, якщо це все "підпалити", то реально у Заходу будуть "великі проблеми". І тоді можливо Заходу нарешті буде "не до України". У цьому він точно прорахувався,
– наголосила Ольга Курносова.
Як Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні: дивіться відео
Путін підтримує ХАМАС
- Владімір Путін підтримав терористів ХАМАС. Окрім того, президент Росії закликав ХАМАС та Ізраїль до переговорів. Такі заяви обурили канцлера Німеччини Олафа Шольца.
- Як повідомляли ЗМІ, Ізраїль підтримував відносини з країною-агресоркою, попри повномасштабну війну Росії проти України. А також – військову співпрацю з Іраном. Однак через напад ХАМАС, ймовірно, Ізраїль переглянув свою позицію щодо Кремля.
- Путін розмовляв телефоном із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Президент Росії начебто був "вкрай критичний" щодо Ізраїлю. Він буцімто непрямо порівняв нацистську армію та Ізраїль. Водночас у Кремлі заявили, що президент країни-агресорки начебто співчував рідним загиблих ізраїльтян.
- Представник керівної партії Ізраїлю у прямому етері російського пропагандистського каналу розкритикував росіян. Усе через те, що вони не підтримують Ізраїль. Він пообіцяв їм, що вони заплатять.