Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що терористи ХАМАС знімали та показували свої звірства, аби отримати дуже жорстку відповідь від Ізраїлю.

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"Як він (Путін – 24 Канал) усміхався у Китаї. Йому здається, що він "підпалив" світ. Йому здається, що світ уже "палає" і що у цій "пожежі" він отримає якісь дивіденди", – сказала російська опозиціонерка.

До того ж у КНР президент Росії був із ядерною валізкою. На думку Курносової, людей із валізою, які ходили за Путіним, показували не випадково. Це – знову ядерний шантаж. Окрім того, країна-агресорка відмовилася від ратифікації угоди про заборону ядерних випробувань. Російська опозиціонерка вважає, що Росія починає з новою силою ядерний шантаж.

Він (Путін – 24 Канал) сподівається, що, якщо це все "підпалити", то реально у Заходу будуть "великі проблеми". І тоді можливо Заходу нарешті буде "не до України". У цьому він точно прорахувався,

– наголосила Ольга Курносова.

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Путін підтримує ХАМАС