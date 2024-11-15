Момент истины для Путина: 2 фактора, почему Россия спешит с наступлением на фронте

Россия продолжает активное наступление на фронте и, несмотря на дефицит живой силы и техники, всячески пытается сохранить этот темп. Говорят, что сейчас Владимир Путин хочет захватить как можно больше территорий, чтобы показать свою силу новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Однако это не так. Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что прежде всего российский диктатор занимается собственными перспективами и своим режимом.

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Как Путин хочет склонить Украину к переговорам

Николай Маломуж отметил, что когда российская армия потеряет динамику наступательных операций, то Украина сможет контратаковать и развернуть новую стратегию освобождения территории.

А это может привести к падению режима, поэтому для Путина это момент истины,

– отметил генерал армии.

Сейчас Кремль определил восемь основных стратегических направлений, четыре из которых прорывные, и бросает туда как можно больше сил. Пока Украина формирует дополнительные части и получает технику от партнеров, вражеские войска пытаются продвинуться.

Кроме того, Россия, вероятно, собирается вернуться к тактике массированных обстрелов Украины, чтобы подавить дух людей и украинцы протестовали против активной фазы войны.

Единственное преимущество Путина, что его армия может и наступать пытаться на фронте, и ежедневно наносить удары по мирному населению. Он рассчитывает, что эти два фактора склонит украинцев к "мирным переговорам" с Россией,

– сказал Маломуж.

Таким образом российский диктатор будет пытаться спасти свой режим и показать Трампу и третьим странам, что только на его условиях можно остановить войну.

Так, в ночь на 13 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, использовав крылатые и баллистические ракеты, а также дроны. Эксперты считают, что атака не является сигналом Трампу, а частью подготовки к возможным массированным ударам.