Не только для фронта: зачем Путин активно раздает российские паспорта

Владимир Путин еще с прошлого года усиливал давление на мигрантов в России, устраивая облавы в их общинах, которые заканчивались выдачей повесток. Теперь российский диктатор решил "легализовать" этот процесс, предоставляя этой категории населения гражданство страны-оккупанта.

Получить паспорт России мигранты могут при одном условии – подписав минимум на год контракт на войну. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом объяснила, какую еще одну цель преследует Путин такой "акцией".

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Российский паспорт и поездка на войну

Хочешь жить в России – иди умирать за нее на фронт. Вот такой парадоксальный алгоритм теперь должны выполнять мигранты.

Путину крайне нужно восполнять потери на фронте, поэтому он придумал новую систему "поощрения" для тех, кто определенным образом оказался в стране-оккупантке в виде предоставления гражданства. Впрочем, своей "акцией щедрости" диктатор преследует еще одну цель.

Это не только живая сила, но еще и избиратели "из-под сапога", которые там еще долго там будут,

– отметила Романова.

Путин готовится к выборам, которые должны пройти в марте 2024 года. Его поддержка среди населения падает, о чем свидетельствует ситуация со сбором подписей – в России принуждают бюджетников поддерживать Путина, чтобы хоть как-то собрать необходимые 300 тысяч подписей.

Но главная проблема в другом – диктатор принуждает к российской паспортизации и жителей временно оккупированных территорий. В начале января он издал "указ", по которому упростил процедуру выдачи российского паспорта для тех, кто родился и проживал в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года.

А на левобережье Херсона оккупанты блокируют любую гуманитарную помощь тем, кто отказался получать паспорт страны-убийцы. И чем дальше – тем жестче террор.

Российская паспортизация: последние новости