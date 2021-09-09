Путин решил не ехать на саммит ООН, куда собирается Зеленский
9 сентября 2021 , 15:08Читати новину українською
Источник:"Интерфакс"
Президент России Владимир Путин не примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится во второй половине сентября. Вместо этого делегацию Кремля возглавит глава МИД Сергей Лавров.
Российский президент решил не лететь в Нью-Йорк в этом году. Причины такого решения в Кремле не озвучили.
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У Путина другие планы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в планы Путина поездка на сессию Генассамблеи ООН не входит.
Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее,
– заявил Песков.
Вместо президента поедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.Обратите внимание! 8 сентября 2021 года спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что ОПУ готовит поездку Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН, которую откроют 14 сентября 2021 года.
Коротко о возможной встрече Зеленского с Путиным:
- Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться. Между тем Владимир Путин предложил президенту Украины встретиться с боевиками на Донбассе.
- Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что украинские вопросы "решают не в Киеве".
- Также Дмитрий Песков заявил, что еще одним препятствием для встречи является вопрос Крыма, который для Кремля "уже решен".