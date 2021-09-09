Путин решил не ехать на саммит ООН, куда собирается Зеленский

Президент России Владимир Путин не примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится во второй половине сентября. Вместо этого делегацию Кремля возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Российский президент решил не лететь в Нью-Йорк в этом году. Причины такого решения в Кремле не озвучили.

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У Путина другие планы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в планы Путина поездка на сессию Генассамблеи ООН не входит.

Президент не планирует в этом году участвовать в Генассамблее,

– заявил Песков.

Вместо президента поедет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Коротко о возможной встрече Зеленского с Путиным:

Еще в апреле 2021 года Владимир Зеленский предложил российскому президенту встретиться. Между тем Владимир Путин предложил президенту Украины встретиться с боевиками на Донбассе.

Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским не имеет смысла, потому что украинские вопросы "решают не в Киеве".

Также Дмитрий Песков заявил, что еще одним препятствием для встречи является вопрос Крыма, который для Кремля "уже решен".

8 сентября 2021 года спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что ОПУ готовит поездку Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН, которую откроют 14 сентября 2021 года.