"Путин, руки прочь от Украины": в европейских столицах прошли масштабные акции

В европейских столицах 19 февраля люди вышли на масштабные акции, чтобы выразить поддержку Украине. Митингующие выступили против преступной агрессии России, призвали мир ужесточить санкции.

Участники акций разворачивали большие украинские флаги и несли плакаты с надписями "Путин, прочь руки от Украины", "Остановите Путина, остановите войну", "Скажите нет Путину".

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Stand with Ukraine

Акцию назвали "Европейский день солидарности: StandWithUkraine". В Праге чешские активисты призвали ужесточить санкции против России и выразили свою поддержку Украине. К ним вышел посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и рассказал о ситуации с безопасностью.

Акция в Праге / Фото украинского посольства

В Германии акцию солидарности устроили возле Бранденбургских ворот. Люди выступали против преступной агрессии России против Украины. Они уверены, что Берлин должен четко стоять на нашей стороне.

Плакаты против президента государства-агрессора несли даже маленькие дети. Также можно было увидеть шарфы с надписью "Донецк".

Акция поддержки в Германии / Фото Немецко-украинского форума eV и Вадима Нагайчука:

Поддержать Украину решили в Лондоне и Париже. В столице Франции даже устроили шествие, к которому присоединились по меньшей мере несколько десятков человек. К международной акции присоединился коллектив Посольства Украины в Черногории вместе с представителями общины.

Акция в Лондоне / Фото Ольги Керзюк

В Брюсселе грузины и украинцы вместе пришли к посольству России. Они принесли портреты Путина, где его изобразили максимально похожим на Адольфа Гитлера. Также держали плакаты с надписью "Путин, Украина – это могила твоя".

Украинцы и грузины пришли к посольству России / Фото Shame Movement и Джорджи Пачуашвили:

Какая ситуация в Украине

На Донбассе за последние несколько суток – серьезное обострение. Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66, с начала суток 19 февраля уже зафиксировали 101 нарушение. Убили двух украинских защитников и ранили еще четырех.

Еще перед этим Россия стянула свои войска к нашим границам. Президент Владимир Зеленский 19 февраля выступил на Мюнхенской конференции, заявив, что возле украинских границ находятся 150 тысяч российских военных.

Президент США Джо Байден 18 февраля заявил, что Путин якобы принял решение нападать.

Главари боевиков 18 февраля объявили так называемую "эвакуацию" с оккупированных территорий. Людей вывозят в Россию.

Важно – Зеленский провел разговор с вице-президентом США Камалой Харрис: