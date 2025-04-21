Путин сделал заявление о мирных инициативах в отношении Украины

После Пасхи, 21 апреля, в России сделали ряд заявлений относительно мира в Украине. Детали передает 24 Канал.

Россияне хвастались тем, что Путин предложил “пасхальное перемирие". Но оккупанты очень часто нарушали то, что продвигали в Кремле.

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Что сказал Путин 21 апреля о мирных переговорах и "перемирии"

По словам диктатора, Россия положительно относится к любым мирным инициативам. И рассчитывает, что Киев будет относиться так же, сообщил Путин.

Но хозяин Кремля считает, что Киеву "подсказали" не отвергать мирных инициатив. Мол, Зеленский не сразу согласился. "Предложение о перемирии рассматривалось Киевом как игра судьбами", – заявил Путин.