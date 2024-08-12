Путин шокирован наступлением на Курск, – Bild

Прорыв в Курской области шокировал российского президента Владимира Путина и военное руководство страны-террориста. Более того, остановить рейд Кремлю пока не под силу.

В то же время аналитики отмечают, что быстрое продвижение военных на территории России может замедлиться.

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"Силы обороны оказывают неустанное давление ракетами, беспилотниками и артиллерией. Российские войска вызвали подкрепление – пока безуспешно. Однако, аналитики Института изучения войны США (ISW) считают, что украинское продвижение может замедлиться", – говорится в статье.

В Курске – хаос

Отмечают, что на Курщине уже несколько дней подряд царит хаос. А Кремль при этом отчитывается о якобы успешной эвакуации местного населения.

Bild цитирует украинского военного, по словам которого операция в Курской области имеет целью "дестабилизировать Россию".

"Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель – рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России", – отметил военный.

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Справочно. События в Курской области заставили диктатора Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В российском министерстве обороны официально признали бои в Курской области и, что активные действия дошли до города Суджа.

По данным The Economist, по состоянию на 10 августа, украинские войска продвинулись на 40 километров вглубь России, что вызвало панику в Кремле и объявление чрезвычайного положения.