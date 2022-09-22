Путин обнуляет любые шансы, – Подоляк объяснил, почему глава кремля ведет россию к провалу

Владимир путин 21 сентября обратился к россиянам. Глава кремля объявил частичную мобилизацию и поддержал псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Любое заявление кремлевского диктатора – сплошной обман. Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офисе Президента Михаил Подоляк.

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"Путин" – синоним слова "ложь"

По его словам, во время своих выступлений глава кремля постоянно манипулирует информацией и противоречит самому себе.

Фамилия "путин" является синонимом слова "ложь". Все, что путин говорит публично, – это обман,

– сказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что ярким примером непоследовательности российского диктатора является его пресс-конференция на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"В Самарканде путин говорил о том, что как можно скорее нужно начать переговорный процесс с Украиной. И буквально через несколько минут заявил, что россия не будет вести переговоры, а намерена обстреливать объекты критической инфраструктуры в Украине", – пояснил он.

В чем состоит главная проблема россии

Подоляк добавил, что именно в этом главная проблема российской федерации.

У россиян есть руководитель, который постоянно стратегически сам себя переигрывает. Путин каждый день забывает, что сделал или пообещал вчера. На следующий день он начинает двигаться в другом направлении. Таким образом, путин обнуляет любые шансы россии.

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

Реакция россиян на частичную мобилизацию: коротко