Путин засуетился после угроз Трампа и начал действовать в 2 направлениях

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов к переговорам по завершению войны. Это произошло вскоре после слов Дональда Трампа о том, что Россия потерпит крах, если будет продолжать боевые действия.

Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что после угроз Трампа Путин долго думал, что делать. Тогда он решил пойти сразу двумя путями.

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Что задумал Путин

"Путин засуетился "под клиента" и это очевидно. Сначала он молчал. Трамп довольно агрессивно в своей манере угрожал. Хотя не совсем четко, но энергично", – заметил Игорь Эйдман.

Российский диктатор сосредоточился на двух направлениях. Первое – дерзко льстить Трампу, играть на его комплексах, например, говорить, что у него "украли победу" на выборах в 2020 году. Конечно, это абсурдные заявления, но Трамп в них верит.

Второе направление – переводить стрелки на Украину и Владимира Зеленского за собственную неготовность вести переговоры. Понятно, что Трамп их требует, а участие Украины обязательно, потому что договариваться за спиной очень низко,

– подчеркнул политолог.

Путин не хочет вести никакие переговоры с Украиной, поэтому перекладывает ответственность на президента Украины и вспоминает о законе, который запрещает любые диалоги с российскими властями.

Интересно, поймет ли Трамп, что Путин хочет его "развести" этой дешевой возней. Надеюсь, что да. Более того, последнее время в США очень хорошо работала украинская дипломатия. Они делают невозможным попытки Путина показать Украину недоговороспособной,

– подытожил Игорь Эйдман.

Напомним, российский диктатор заявил о готовности к переговорам. Ранее Владимир Зеленский объяснял, что диалог возможен только, если страна-агрессор вернется к границам 24 февраля 2022 года.