Путин слабеет, – российский политик предположил, чем можно отсрочить войну

Владимир Путин будет искать любые пути вмешательства во внутренние дела Украины и то, как держать ситуацию на грани войны. Однако на самом деле президент России и его режим ослабевает.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" рассказал российский политик Леонид Гозман. Он отметил, что сейчас очевидно – время работает на Украину и она становится сильнее.

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"Думаю, что последнее обострение, когда (в Кремле – 24 канал) предъявили ультиматум, связано с тем, что они сами чувствуют – не уверен, понимают ли – их время проходит", – сказал российский политик.

Путин слабеет, снижается его поддержка внутри страны, нет "крымского консенсуса", никого уже не интересует защита "российских братьев, которым не позволяют разговаривать на русском",

– отметил Леонид Гозман.

Есть шанс, что войны не будет вообще, – Гозман

В то же время он не исключил: режим Кремля может чувствовать, что сейчас "еще что-то может", а через 3 месяца – нет.

"Если так, то ваша задача, и людей, которые не хотят войны – откладывать эту войну. Каждый выигранный день – это выигрыш жизни и шанса на то, что войны не будет", – пояснил Гозман.

Заметьте Пока Путин в Кремле, он постарается Украину не отпустить, – российский политик

По его мнению, война сейчас более вероятна, чем через 3 месяца, а через полгода – возможности еще меньше.

"Вероятность снижается просто потому, что вы становитесь сильнее, у нас (в России – 24 канал) режим становится слабее. Насколько удастся, настолько откладывать – тогда есть шанс, что войны не будет вообще", – предположил Леонид Гозман.

Гозман об отсрочке войны: смотрите видео

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