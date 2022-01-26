Путин слабеет, – российский политик предположил, чем можно отсрочить войну
Источник:24 канал
Владимир Путин будет искать любые пути вмешательства во внутренние дела Украины и то, как держать ситуацию на грани войны. Однако на самом деле президент России и его режим ослабевает.
Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" рассказал российский политик Леонид Гозман. Он отметил, что сейчас очевидно – время работает на Украину и она становится сильнее.
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"Думаю, что последнее обострение, когда (в Кремле – 24 канал) предъявили ультиматум, связано с тем, что они сами чувствуют – не уверен, понимают ли – их время проходит", – сказал российский политик.
Путин слабеет, снижается его поддержка внутри страны, нет "крымского консенсуса", никого уже не интересует защита "российских братьев, которым не позволяют разговаривать на русском",
– отметил Леонид Гозман.
Есть шанс, что войны не будет вообще, – Гозман
В то же время он не исключил: режим Кремля может чувствовать, что сейчас "еще что-то может", а через 3 месяца – нет.
"Если так, то ваша задача, и людей, которые не хотят войны – откладывать эту войну. Каждый выигранный день – это выигрыш жизни и шанса на то, что войны не будет", – пояснил Гозман.
Заметьте Пока Путин в Кремле, он постарается Украину не отпустить, – российский политик
По его мнению, война сейчас более вероятна, чем через 3 месяца, а через полгода – возможности еще меньше.
"Вероятность снижается просто потому, что вы становитесь сильнее, у нас (в России – 24 канал) режим становится слабее. Насколько удастся, настолько откладывать – тогда есть шанс, что войны не будет вообще", – предположил Леонид Гозман.
Гозман об отсрочке войны: смотрите видео
Вероятное наступление России: коротко
- Разведка Украины и американские СМИ сообщили, что Россия может готовить масштабное вторжение в Украину уже на конец января – начало февраля 2022 года.
- В частности, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 24 января заявил, что у границы с Украиной находится 109 тысяч российских военных. Однако политик призвал украинцев не паниковать.
- Из-за напряжения на фоне угрозы ряд иностранных посольств решили эвакуировать из Украины своих дипломатов.
- В то же время международное сообщество, в случае нападения России на Украину, пообещало ввести новые санкции против России. Президент США заявил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции непосредственно против самого президента России.