Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" розповів російський політик Леонід Гозман. Він зазначив, що наразі очевидно – час працює на Україну і вона стає сильнішою.

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"Думаю, що останнє загострення, коли (у Кремлі – 24 канал) пред'явили ультиматум, пов'язане з тим, що вони самі відчувають – не впевнений, чи розуміють – їхній час минає", – сказав російський політик.

Путін слабшає, знижується його підтримка всередині країни, нема "кримського консенсусу", нікого вже не цікавить захист "російських братів, яким не дозволяють розмовляти російською",

– зазначив Леонід Гозман.

Є шанс, що війни не буде взагалі, – Гозман

Водночас він не виключив: режим Кремля може відчувати, що наразі "ще щось може", а через 3 місяці – ні.

"Якщо так, то ваше завдання, і людей, які не хочуть війни – відкладати цю війну. Кожен виграний день – це виграш життя і шансу на те, що війни не буде", – пояснив Гозман.

Зауважте Поки Путін у Кремлі, він постарається Україну не відпустити, – російський політик

На його думку, війна зараз більш ймовірна, ніж через 3 місяці, а через пів року – можливості ще менше.

"Ймовірність знижується просто тому, що ви стаєте сильнішими, у нас (в Росії – 24 канал) режим стає слабшим. Наскільки вдасться, настільки відкладати – тоді є шанс, що війни не буде взагалі", – припустив Леонід Гозман.

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