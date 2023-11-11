"Банка пауков": экс-сотрудник КГБ сказал, кто может претендовать на место Путина
Слухи о "смерти" Владимира Путина вызвали волну обсуждений по поводу вероятного преемника. А таких претендентов на самом деле немало. За пост президента могут бороться несколько влиятельных лиц.
В России уже о Путине говорят как о покойнике, поэтому не удивительно, что это вызывает больше подозрений относительно состояния президента России. Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, кто может заменить Путина
Смотрите также "Нам нужно быть готовыми к долгому пути": Столтенберг сделал заявление о войне в Украине
Кто представляет угрозу Путину
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев очень близок к Владимиру Путину. Многие говорят о том, что именно он может занять пост президента, поэтому, безусловно, для диктатора этот человек очень опасен.
Однако не Патрушевым единым.
Для Путина сейчас вообще любой человек представляет угрозу. Кто угодно. И это доказал (Евгений) Пригожин. Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, ибо и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев,
– заметил Сергей Жирнов.
Если бы в июне Николай Патрушев поддержал мятеж Евгения Пригожина, им было бы легко свергнуть Путина. Ведь за ними стояла сила спецслужб и боевиков.
"Но у них там одновременно банка пауков. Не зря говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся другие сильные игроки, вроде (Сергея) Чемезова и (Александра) Бортникова, которые формально ему подчиняются, но хотят стать самостоятельными игроками", – объяснил Жирнов.Справка. Сергей Чемезов является генеральным директором корпорации "Ростех" и членом бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Он также близкий соратник Владимира Путина.
Александр Бортников – это директор Федеральной службы безопасности России и председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
К тому же, в Федеральной службе безопасности России есть еще один самостоятельный игрок – первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев. Он давно мечтает занять место Бортникова.
Сергей Жирнов о возможных преемниках Путина: смотреть видео
"Конституционный" преемник
Другим серьезным игроком, учитывая должность, может быть Михаил Мишустин – глава правительства России.
Говорят, что Мишустин является более "техническим премьер-министром". То есть человек, который административно занимает эту должность, но политического веса у него нет. Впрочем, по конституции именно премьер заменяет президента (в случае, например, смерти – 24 Канал),
– отметил экс-работник КГБ.
В России ситуация довольно сложная и напряженная. Претендентов на место Владимира Путина много, но и нюансов вокруг поста президента немало. Так что, кто именно может занять пост президента, если с диктатором все же что-то случится, – предугадать сложно.
О Путине говорят, как о мертвеце: что известно
- В четверг, 9 ноября, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев во время своего выступления на марафоне пропагандистского общества зачитал речь, слишком напоминающую некролог Владимира Путина.
- Патрушев был одет в черное, а все, что он говорил о Путине, было озвучено в прошедшем времени. В общем речь звучала как "почет" действиям и "достижениям" покойника. Поэтому создалось впечатление, что Патрушев зачитывал некролог.
- Конечно, без внимания такое выступление Патрушева не осталось. Таким образом, еще больше подогрели слухи о "смерти" Путина. Хотя интересно, что в это время диктатор в Казахстане встречался с Касым-Жомартом Токаевым.