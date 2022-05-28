Путин снял ограничения по возрасту для контрактников: теперь воевать смогут пенсионеры

Отныне в российской армии, понесшей бешеные потери в войне с Украиной, смогут находиться на контракте и пенсионеры. Соответствующий закон принял президент России Владимир Путин.

Путин подписал закон, устанавливающий нижний возрастной предел для контрактников

Как пишут российские СМИ, Путин снял ограничения по возрасту для контрактников. До недавнего времени заключить контракт с российским Минобороны могли граждане в возрасте 18 – 40 лет, а также иностранцы до 30 лет.

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Но российский диктатор подписал закон, устанавливающий только нижний предел в 18 лет.

"Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте 18 лет", – говорится в документе.

Из закона, который подписал Путин, следует, что теперь контрактниками в России могут стать люди, которым за 40 лет.

Как в России решили снять возрастные ограничения

Россия еще официально не объявила войну Украине, ведь прикрывается пропагандистским термином "специальная операция". Объявление войны позволило бы Путину объявить всеобщую мобилизацию в России, а не пытаться провести ее скрытно.

Кроме того, Россия фактически смогла бы отправлять на фронт срочников. Кремль и так это делает, но не признает на официальном уровне. Однако объявление войны в Украине имеет и негативные последствия для Москвы. В частности, это позволило бы Украине наносить ответные удары по российской территории.

28 мая потери личного состава России в войне с Украиной достигли круглой отметки в 30 тысяч . Такие потери вооруженные силы России понесли всего немного больше, чем три календаря месяца вторжения.

Достойно внимания Россия продолжает скрытую мобилизацию, в том числе и на оккупированных территориях

Российские войска имеют ощутимую кадровую проблему, из-за чего подтягивали на фронт кадыровцев и наемников из Сирии и Ливана. После этого в Госдуму подали законопроект , который и подписал Путин. Речь идет о снятии возрастных ограничений для контрактников.

В Пентагоне подтвердили, что Россия испытывает проблемы с личным составом и пытается всеми возможными способами пополнить его . Интересно, что возраст потенциального участника так называемой "спецоперации" вырос до 50 лет.

К сожалению, Россия принудительно мобилизует даже украинцев на временно оккупированных территориях. Источники 24 канала сообщили, что Россия планирует мобилизовать около 15 тысяч человек на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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