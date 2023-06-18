Ядерным оружием Кремль пугает не украинцев

Недавние заявления Владимира Путина о ядерном оружии срежиссированы и предварительно подготовлены. У них две аудитории.

Путин снова угрожает

Во-первых, российское население. Путин еще раз хотел напомнить россиянам, что они должны гордиться самым большим в мире арсеналом ядерного оружия, ведь чем-то другим гордиться уже не осталось. И конечно, успокоить, что он это оружие не собирается использовать.

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Во-вторых, основная аудитория – это Запад. Здесь у Путина три цели.

Первая – продолжать пугать часть западных политиков и, в особенности, западное общество. Путин пытается вбить клин между ними, рассчитывая, что поддержка обществ в поставке оружия нам уменьшится.

Именно на это рассчитаны заявления о возможности ударов по западным аэродромам, где вроде бы будут базироваться F-16. В реальности это означает ядерный удар по НАТО и противоречит даже российским доктринам применения ядерного оружия. Однако расчет Путина прост – а кто это вообще поймет?

Вторая цель – дороже "продать" начало разговоров с США по ограничениям и контролю за ядерным оружием. Путин приостановил договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, но Россия соблюдает предусмотренные в нем ограничения, хотя обмена информацией и инспекциями между США и Россией нет.

Договор завершается в 2026 году, и советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан недавно предложил начать разговор о том, что будет дальше. Путин понимает, что эта тема интересует и американцев, и мир. Потому он будет продавать ее максимально дорого.

Конечно, при этом играя в помощь китайцам в этой сфере. Именно с этим связано заявление Путина, что Россия не собирается сокращать ядерное оружие.

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Третья – показать, что Россия увеличивает свой контроль над Беларусью и теперь имеет дополнительный арсенал "выдвинутый в направлении Европы".

В целом та же песня: "Договаривайтесь со мной, поскольку у меня больше всего ядерного оружия и так будет и дальше". Американцы понимают вызовы, связанные с контролем над стратегическим оружием, но хорошо понимают слабые стороны России, ведь выдержать гонку вооружений под санкциями Россия не сможет. СССР загнулся и без санкций. Объяснять западным обществам, что больше оружия для нас не означает больше ядерной угрозы для них – становится вызовом.

Страх – серьезное оружие. Против нас это оружие Кремль потерял. В то же время не допустить падения военной поддержки из-за запугиваний Россией становится все более важным.