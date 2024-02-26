Путин "записал" оккупированные территории к одному из военных округов России: в Украине отреагировали

Сегодня, 26 февраля, глава Кремля издал указ, которым в очередной раз "присоединил" захваченные украинские земли к России. Так, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области и Крым Путин "записал" в южный военный округ страны-агрессора.

Таким образом Путин цинично пытается “узаконить” мобилизацию украинских мужчин на временно оккупированных территориях.

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Бумажка, но опасная

Российский президент, какой-то упорно убеждал, что его так называемая "сво" не имеет целью захват украинских территорий, своими действиями продолжает доказывать обратное. Очевидно, главе Кремля безразлично, что правобережная Херсонщина находится под контролем украинского правительства, а на левом берегу ВСУ вбили клин во вражескую оборону. Не беспокоит российского диктатора, что и Запорожье оккупировано частично.

Напомним, что любые российские указы и так называемые "официальные" бумажки не действуют для украинской армии. Осенью 2022 года после того, как Путин "записал" Херсон в российскую конституцию, его деоккупировали наши воины. Поэтому указы Путина имеют силу только в его болезненном мире.

Хотя так называемая "официальная оккупация" украинских территорий состоялась еще два года назад, теперь российский диктатор совершил так называемое "военное" присоединение. Записав захваченные земли в южный военный округ страны – агрессорки, он "легализовал" проведение там мобилизации.

Следует, конечно, отметить, что и без этого указа на ВОТ проводили скрытую мобилизацию и принудительно забирали украинцев в российскую армию.

"Тиран, выживший из ума"

: В конце 2023 года в Генштабе заявили, что Россия мобилизовала и отправила на фронт более 100 тысяч украинцев с оккупированных территорий с начала полномасштабного вторжения.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров отреагировал на указ российского президента.

Тиран, выживший из ума, всячески пытается узаконить захваченные населенные пункты Украины в своем недогосударстве. А еще – иметь возможность "официально" мобилизовать украинских мужчин на ВОТ,

– прокомментировал чиновник очередной бред Путина.

Он призвал к освобождению всех украинских территорий вместе с их населением, а также к привлечению России к ответственности за совершенные военные преступления.

"Дело сделано"

В недавнем интервью для BBC постпред России в ООН Василий Небензя выдал циничное заявление. Он сказал, что рано или поздно Киев и Москва сядут за стол переговоров и начнут договариваться. В то же время вопрос оккупированных территорий Кремль даже обсуждать не будет, потому что якобы "дело уже сделано", и захваченные земли стали "российскими".

Между тем в Украине придерживаются четкой позиции относительно разговоров с Россией. Там исключают возможность мирных переговоров без предварительного вывода оккупационных войск с территории Украины в пределах границ 1991 года.

Во время вчерашней пресс-конференции президент Зеленский рассказал, что Киев в дальнейшем продолжит работать над украинской формулой мира со странами – союзницами. В Швейцарии запланирован на весну первый саммит мира. Там разработают документ, который будет отвечать интересам Украины, а потом через переговорщиков покажут его России.