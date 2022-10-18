"Шансов выжить у Путина нет": оппозиционер предположил, о чем будет говорить Медведев на Совбезе

Путин созвал заседание Совбеза России на 19 октября, в рамках которого ожидается доклад Медведева. Скорее всего, будут обсуждаться вопросы дальнейших действий в войне против Украины.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что уже всем очевидно, что Россия проиграет в войне с Украиной.

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Что могут обсуждать на Совбезе России

Яковенко отметил, что особенность заседаний Совбеза России состоит в том, что Путин что-то говорит и передает кому-то слово. А дальше все обычно проходят в закрытом режиме.

Россия проигрывает войну. С треском проигрывает. Вопросов, конечно, много. Вопрос в сроках этого проигрыша,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

По его словам, кто-то прогнозирует, что до конца года Украина очистит свою территорию от россиян. Кое-кто говорит, что это произойдет зимой. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что решающие события будут проходить в 2023 году.

В общем, отметил Яковенко, прогнозировать такие вещи сложно, поскольку влияет очень много факторов. Но всем уже очевидно, что Россия проиграет.

И потому будут решаться какие-то вопросы, связанные с тем, как – либо не проиграть, либо оформить этот проигрыш как победу,

– сказал он.

По мнению журналиста, могут обсуждаться вопросы использования ядерного оружия. Сейчас же основной ставкой России является тотальная бомбардировка, ракетные обстрелы и атаки дронами украинских городов.

Яковенко предположил, о чем будут говорить на Совбезе России: смотрите видео

"Другого шанса выжить у Путина нет"

Яковенко отметил, что образовалась ось Минск – Тегеран – Москва. Она очень серьезная. Ведь Беларусь предоставляет России свою территорию для ударов с севера, а Иран оказался очень эффективным союзником, поставляющим не только дроны, но баллистические ракеты.

Дроны – достаточно эффективны, потому что их очень много. Они дешевы и сбивать их всех тяжело. Поэтому, на мой взгляд, сейчас Путин собирается решать вопрос, как усилить эту помощь,

– заявил журналист.

Учитывая это, по его словам, Украине нужна противоракетная оборона, обещанная союзниками на встрече в формате "Рамштайн". И также нужно влиять на Иран.

Есть две страны, которые могут оказывать влияние на Иран. Это Израиль и США. Повлиять очень просто – уничтожить заводы по производству этих дронов. И все. И точка,

– отметил Яковенко.

Он отметил, что Израиль пока не хочет ничего подобного делать. Ведь в России, как говорится, находятся в заложниках сотни тысяч евреев. К тому же есть еще ряд других обстоятельств.

Значит Америка должна это сделать. Байдену предстоит это сделать. Потому что иначе действительно тот же Холокост, который был во время Второй мировой войны, сейчас будет происходить с Украиной. И десятки миллионов людей могут остаться зимой без света, без тепла.

– подчеркнул журналист.

Поэтому, по мнению Яковенко, на заседании Совбеза России будет обсуждаться вопрос, как довести этот геноцид украинцев до конца.

Потому что другого шанса выжить у Путина нет,

– подчеркнул он.

Ведь, резюмировал российский журналист, сейчас речь идет о жизни Путина. А глава Кремля им, как известно, очень дорожит.

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