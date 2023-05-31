Путину крайне нужно фото хотя бы с кем-то: решится ли он на визит в Турцию

Учитывая последние события на фронте и непосредственно в России, Владимир Путин крайне нуждается хоть в какой-то видимости внешнеполитической жизни. Таким может стать дипломатический визит в Турцию.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, диктатор может решиться на поездку, потому что понимает, что Реджеп Эрдоган его не выдаст.

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"Путин может поехать в Турцию. Он сочтет, что совершил чуть ли не героический поступок. Для него теперь фотография с любым мировым лидером очень нужна", – пояснил Рейтерович.

Таким образом, диктатор сможет рассказывать россиянам, что все не так плохо, что он еще с кем-то встречается. В этом плане Турция является достаточно выигрышным вариантом, потому что это мощное государство, региональный лидер, а также страна, которая не ввела прямые санкции против России.

Что может помешать Путину

Однако поездка Путина в Турцию может зависеть от того, как он будет себя чувствовать. Также важно то, что будет происходить в это время на фронте и непосредственно в России.

"Далеко не факт, что Путин полетит, потому что ему может быть не до этого. Ему нужно будет как-то комментировать очередной "жест доброй воли" или какую-то сложную ситуацию на фронте", – отметил политолог.

В России неспокойно: последние новости

В течение 22 – 24 мая продолжалась активная фаза операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.

Утром 30 мая в Москве началась массовая паника из-за якобы атаки неизвестных беспилотников. Россияне сообщали о взрывах в жилых домах.

Россияне жалуются из-за слухов о том, что в стране-агрессоре могут ввести военное положение. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков уже прокомментировал это.

Впоследствии стало известно, что Владимир Путин не поедет в Турцию. У диктатора заявили, что вместо него на церемонии инаугурации Эрдогана будет спикер госдумы Вячеслав Володин.