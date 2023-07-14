Путин согласился продлить "зерновое соглашение", – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля заявил, что Путин согласился продлить "зерновое соглашение". Это произошло после длительных переговоров турецкого и российского руководителей.

Эрдоган подчеркнул, что это соглашение позволит доставлять зерно из украинских портов в другие страны по Черному морю. Продление этого соглашения, вероятно, наступит с 17 июля 2023 года.

Смотрите также Роль западного оружия в войне и что будет с зерновым соглашением: Путин выдал новую порцию маразмов

"Зерновое соглашение" будет продолжаться и дальше

Эрдоган подчеркнул, что он и Владимир Путин придерживается одного мнения о продлении "зернового соглашения" между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН. Он также заверил, что это зерновое соглашение может быть продлено после окончательного срока его действия.

Путин согласился на продление Черноморского "зернового соглашения",

– сказал Эрдоган.

Ранее в Европейской комиссии утверждали, что помогают ООН и Турции в попытке продлить зерновое соглашение. Там отметили, что организация открыта для изучения всех решений.

На каких условиях Путин согласился продлить это "зерновое соглашение" – пока неизвестно.

Ранее Россия хотела продлить "зерновое соглашение" в обмен на SWIFT

Журналисты издания Reuters 13 июля сообщили, что генсек ООН Антониу Гуттериш предложил Путину подключение дочерних компаний российского сельскохозяйственного банка к SWIFT в обмен на продление "зернового соглашения" с Украиной.

Так, власти России намерены возобновить подключение российского агробанка "Россельхозбанк" к международной платежной сети. В Евросоюзе отвергли возможность возвращения российских банков в SWIFT.

В ООН отметили, что это предложение позволит нивелировать "серьезную обеспокоенность России", а также продолжить поставлять зерновые продукты по Черному морю.

Ранее "зерновое соглашение" продлили до 17 июля 2023 года. Пока неизвестно до какой именно дать ее хотят продлить.

ООН и Турция в июле 2022 года выступили посредниками в Черноморской зерновой инициативе с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который ухудшился вторжением России и блокадой украинских портов. С этого времени эту инициативу несколько раз продлевали.