У путинского лагеря есть сомнения в нем, – Жирнов предположил, какая судьба ждет Кадырова

Недавно Рамзан Кадыров отреагировал на версию, что он станет следующей жертвой после Евгения Пригожина. Главу Чечни развеселили мнения политологов. Он назвал подобные высказывания инфовбросом, призванным посеять вражду в России.

В то же время экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что своей речью Кадыров присягнул на верность Владимиру Путину. Ведь путинский лагерь указал, на что он может претендовать после смерти Пригожина.

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Договор Путина и Кадырова

Рамзан Кадыров очевидно понял на что способен Путин после авиатрощи с Евгением Пригожиным. Поэтому записать публичную речь и присягнуть на верность – стало для него оптимальным вариантом.

У Путина и путинского лагеря возникли сомнения в его отношении. Кадырова заявляли, как федерального человека, претендующего на признание федеральное и политическое,

– добавил Жирнов.

Еще раньше Кадырову напоминали о границах, за которые он не должен выходить. Существовал определенный договор Путина и Кадырова. Глава Кремля сделал его председателем Чечни и дал как откуп эту территорию. Вместо этого Кадырову выдвинули такое условие, что "ты делаешь все, чтобы от Чечни ничего не слышали на федеральном уровне. Возникают какие-то проблемы – решаете их на месте. Дальше ты никуда не идешь".

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Во время мятежа предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина Путин явно ослаб. Глава ЧВК "Вагнер" заметно давил на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. В конце концов Рамзан Кадыров решил, что он может получить дивиденды и претендовать на нечто большее.

Сейчас ему через Пригожина показали, на что он может претендовать: посадили Игоря Стрелкова-Гиркина, убили Пригожина и его людей, расформировали "Вагнер". И Кадыров испугался. Поскольку он испугался, ему пришлось присягнуть Путину: "Любимый Владимир Владимирович, попросит отдать жизнь - отдам, и за него, и за родину",

– сказал Сергей Жирнов.

Кадыров двояк в своих высказываниях

Однако присяга Рамзана Кадырова двояка. Глава Чечни забыл упомянуть в своей речи "Россию" и самого "Путина". Вместо этого заменил эти слова на "религия" и "родина и ее интересы". И вот здесь возникает недоразумение. Ведь для Кадырова "родина и ее интересы" – Чеченская Республика Ичкерия, но никак не Путин и Россия.

"Да, конечно, он дальше сказал: "Владимир Владимирович, вы мой покровитель, без вас я не буду жить и минуты". Но за "религию, родину и ее интересы" из уст Кадырова может означать, как за "Чечню и исламскую религию" , – подытожил Сергей Жирнов.

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