Натомість ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що своєю промовою Кадиров присягнув на вірність Владіміру Путіну. Адже путінський табір вказав, на що він може претендувати після смерті Пригожина.

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Договір Путіна і Кадирова

Рамзан Кадиров очевидно зрозумів на що здатний Путін після авіатрощі з Євгенієм Пригожиним. Тому записати публічну промову й присягнути на вірність – стало для нього оптимальним варіантом.

У Путіна та путінського табору виникли сумніви щодо нього. Кадиров "якав" поряд з Пригожиним. Кадирова заявляли, як федеральну людину, яка претендує на визнання федеральне й політичне,

– додав Жирнов.

Ще раніше Кадирову нагадували про межі, за які він не повинен виходити. Існував певний договір Путіна та Кадирова. Глава Кремля зробив його головою Чечні, та дав як відкуп цю територію. Натомість Кадирову висунули таку умову, що "ти робиш усе, аби від Чечні нічого не чули на федеральному рівні. Виникають якісь проблеми – вирішуєте їх на місці. Далі ти нікуди не йдеш".

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Під час заколоту ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина, Путін очевидно ослаб. Глава ПВК "Вагнер" помітно тиснув на Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасімова. Зрештою Рамзан Кадиров вирішив, що він може отримати дивіденди й претендувати на щось більше.

Зараз йому через Пригожина показали на що він може претендувати: посадили Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, вбили Пригожина та його людей, розформували "Вагнер". І Кадиров злякався. Оскільки він злякався, йому довелося присягнути Путіну: "Любий Владімір Владімірович, попросить віддати життя – віддам, і за нього, і за батьківщину",

– сказав Сергій Жирнов.

Кадиров двоякий у своїх висловах

Проте присяга Рамзана Кадирова двояка. Глава Чечні забув згадати у промові "Росію" та самого "Путіна". Натомість замінив ці слова на "релігія" й "батьківщина та її інтереси". І ось тут випливає непорозуміння. Адже для Кадирова "батьківщина та її інтереси" – Чеченська Республіка Ічкерія, але аж ніяк не Путін та Росія.

"Так, звісно, він далі сказав: "Владімір Владімірович, ви мій покровитель, без вас я не житиму й хвилини". Але за "релігію, батьківщину та її інтереси" з уст Кадирова може означати, як за "Чечню та ісламську релігію", – підсумував Сергій Жирнов.

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