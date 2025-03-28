Россия против миротворцев из НАТО: что она взамен предлагает

В России категорически против того, чтобы военные НАТО участвовали в миротворческих миссиях на территории Украины. Владимир Путин якобы соглашается только на военные контингенты из стран БРИКС или ШОС. Однако такие требования Кремля являются манипулятивными и не отвечают интересам нашего государства.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что требования россиян о демилитаризации, которые они выдвигают Украине, должны быть двусторонними. То есть наше государство также может настаивать на разоружении определенных территорий страны-агрессора.

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Миротворческие войска для завершения войны

Валентин Гладких подчеркнул, если миротворцы будут размещены, то они должны находиться с обеих сторон границы. Речь идет не только о территории Украины, но и России.

Тогда можно будет говорить о различных контингентах политической принадлежности каких-то государств. Россияне могут и таджиков разместить на своей территории в виде мониторинговой миссии,

– сказал политолог.

Он также отметил, что Россия категорически против участия военных НАТО в миротворческих миссиях на территории Украины, несмотря на то, что наше государство не является членом Альянса. Однако оккупанты требуют, чтобы мониторингом соблюдения вероятного перемирия занимались контингенты из стран, в объединение которых входит Россия.

По мнению Валентина Гладких, такая риторика Кремля транслирует "желание говорить без желания достичь реальных результатов".

Путин не хочет мира и справедливых переговоров о прекращении войны. Он хочет использовать все эти разговоры для того, чтобы затягивать время и выигрывать для себя политико-дипломатические бонусы,

– отметил он.

К слову, размещение миротворческих войск в Украине возможно только при определенных условиях, в частности полного прекращения огня и мандата ООН, заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Он отметил, что ключевой гарантией безопасности остаются Вооруженные силы Украины, которые продолжают укрепляться благодаря международной поддержке.