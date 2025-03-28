Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що вимоги росіян про демілітаризацію, які вони висувають Україні, мають бути двосторонніми. Тобто наша держава також може наполягати на роззброєнні певних територій країни-агресорки.

Дивіться також Миротворці ООН на фронті, солдати ЄС на кордоні: що не так з новим мирним планом для України

Миротворчі війська для завершення війни

Валентин Гладких підкреслив, якщо миротворці будуть розміщені, то вони мають перебувати з обох боків кордону. Мовиться не лише про територію України, але й Росії.

Тоді можна буде говорити про різні контингенти політичної приналежності якихось держав. Росіяни можуть і таджиків розмістити на своїй території у вигляді моніторингової місії,

– сказав політолог.

Він також зауважив, що Росія категорично проти участі військових НАТО у миротворчих місіях на території України, попри те, що наша держава не є членом Альянсу. Проте окупанти вимагають, щоб моніторингом дотримання ймовірного перемир'я займались контингенти з країн, в об'єднання яких входить Росія.

На думку Валентина Гладких, така риторика Кремля транслює "бажання говорити без бажання досягнути реальних результатів".

Путін не хоче миру та справедливих переговорів про припинення війни. Він хоче використати усі ці теревені для того, щоб затягувати час і вигравати для себе політико-дипломатичні бонуси,

– зазначив він.

До слова, розміщення миротворчих військ в Україні можливе лише за певних умов, зокрема повного припинення вогню та мандата ООН, заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Він наголосив, що ключовою гарантією безпеки залишаються Збройні сили України, які продовжують зміцнюватися завдяки міжнародній підтримці.