Такое было уже перед 24 февраля, – политолог предположил, зачем путин созывает совбез
владимир путин собирает сегодня, 15 июля, оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности россии. Кроме того, внеочередное заседание объявила госдума.
Политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что похожая ситуация в государстве-агрессоре была перед началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом он рассказал 24 каналу.
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"Такое было уже перед 24 февраля. Тогда говорилось об официальном признании так называемых квазиреспублик на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а после этого война. Фактически 21 февраля уже было принято окончательное решение о начале полномасштабной войны против Украины", – заявил Фесенко.
Какие решения могут приниматься
Впрочем, как отметил политолог, сейчас война уже идет. По его мнению, вероятнее всего, в россии могут приниматься решения, связанные с официальным объявлением начала процесса аннексии оккупированных украинских территорий.
Здесь не важна форма. Сейчас говорится о прямой аннексии. То есть о том, чтобы включить в состав россии оккупированные территории Украины,
– заметил Фесенко.
Он предположил, что сейчас возможно будут обсуждать, как это сделать. Кроме того, по мнению Фесенко, могут быть кадровые решения по силовому блоку – этого тоже не следует исключать.
Вопросы мобилизации в стране-агрессоре
По словам политолога, также могут рассматривать вопрос о частичной мобилизации в стране-агрессоре, поскольку к полной россия сейчас просто не готова. Он пояснил, что всеобщая мобилизация вызовет целый ряд очень неоднозначных последствий, однако частичную – вполне реально провести.
"Это то, что могут сегодня рассматривать, и к чему следует готовиться", – подытожил Фесенко.
Фесенко предположил, зачем пути созывает совбез: смотрите видео
путин созывает совбез россии: что известно
- Пресс-секретарь путина дмитрий песков сказал, что сегодня, 15 июля, путин хочет провести оперативное совещание с постоянными членами совбеза. Он отметил, что оно состоится в середине дня или во второй половине дня.
- Отмечается, что причина совещания совбеза россии неизвестна. В то же время песков добавил, что другие встречи путина 15 июля будут непубличными.
- Кроме того, напомним, что сегодня, 15 июля, состоится внеочередное заседание госдумы россии. Некоторые эксперты предполагают, что с высокой вероятностью российские депутаты провозгласят, что Украина напала на россию и они вынуждены объявить военное положение и мобилизацию, однако Украине нечего бояться.