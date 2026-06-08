Может рискнуть, – политолог предположил, как Путин попытается надавить на Украину

Реальный инструментарий Путина крайне ограничен, потому что официальная мобилизация малоэффективна, а применение ядерного оружия маловероятно. Следовательно, наиболее вероятным сценарием остается усиление воздушного террора против гражданского населения Украины.

Политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что кремлевский диктатор пытается через ядерный шантаж получить то, чего его армия не способна достичь на поле боя.

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На какие шаги может пойти Путин в ближайшее время?

В ВСУ сообщают, что россияне начали отступать в Днепропетровской и Запорожской областях.

У Путина нет дополнительных инструментов влияния на ситуацию. Есть, конечно, там мобилизация, об этом много очень говорят. Имеется в виду не та, которая происходит сейчас, когда они за деньги просто набирают людей, а мобилизация, которую они объявят официально. Но даже у многих абсолютных сторонников Путина есть сомнения в том, что это может привести к какому-то эффекту,

– сказал Рейтерович.

По словам эксперта, Путин может усилить удары по Украине, но запас ракет небезграничен, а Российская Федерация, которая считает своими стратегическими противниками НАТО и США, не может использовать все запасы.

"Могут быть очередные угрозы использования ядерного оружия, но, опять же, не на поле боя, потому что это не будет иметь никакого эффекта. Могут взорвать в чистом поле, как демонстрацию способности это сделать. Я думаю, что у них есть разные сценарии, но позиция Китая однозначно негативная относительно использования ядерного оружия", – считает Рейтерович.

Политолог считает, что все заявления и угрозы – это попытка получить хоть что-то, поскольку российский президент понимает, что дальше ситуация может только ухудшаться. К тому же в сентябре выборы, а выборы в авторитарном государстве – это всегда определенный элемент подтверждения доверия.

К чему еще может прибегнуть глава Кремля: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в России?

В ежегодном отчете латвийского Бюро защиты конституции отмечается, что Россия готовит новую кампанию "юридической войны" против стран Балтии. По данным разведки, Москва планирует использовать международные судебные механизмы для политического и дипломатического давления.

В частности, Кремль уже подготовил и согласовал на самом высоком уровне иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии. Основанием для обращения должны стать обвинения в якобы в дискриминации русского населения – тезисы, которые Россия долгое время продвигала на площадках ОБСЕ и Совета Европы, а теперь планирует перевести в плоскость практических судебных разбирательств.