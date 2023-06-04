Теперь постсоветские проекты развалились, – политолог о потере власти Путиным над территориями
Россия отравила жизнь многим странам, пытаясь навязать свое господство. Сейчас все планы Путина начинают разрушаться.
Сейчас постсоветский мир начинает меняться. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Кошель – политолог.
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Почему Путина ждет поражение
Российский диктатор может продолжать жить в розовых очках и не замечать, как меняется окружающий мир – у России не осталось союзников в постсоветском пространстве.
Все постсоветские проекты развалились,
– подчеркнул он.
Россия пытается лишь удержать Грузию в первую очередь из-за личных интересов пророссийского бывшего премьер-министра страны Бидзина Иванишвили.
"В Грузии сейчас взрывоопасная ситуация. Я не исключаю того, что пойдет накопление унизительных для грузин действий и это может привести к взрыву", – предположил политолог.
К тому же, в Грузии увеличилось количество представителей оппозиции – около 35%. В основном это молодежь, участвующая в протестных акциях.
Алексей Кошель рассказал, почему Путин не может удержать незаконно захваченные территории: смотрите видео
Роль Украины в разрешении конфликтов
Алексей Кошель объяснил, что все, что так бережно выстраивал Путин, начало разваливаться.
Вся постсоветская история держалась на том, что есть конфликт, который нельзя погасить, его нужно постоянно поддерживать,
– подчеркнул он.
Так, в Приднестровье, Абхазии, Карабахе, Южной Осетии и в отдельных северных районах, граничащих с Россией в Казахстане. Таким образом, Путин пытается постоянно держать напряжение. Сопротивление Украины в войне с Россией даст шанс странам разрешить ряд конфликтов на постсоветском пространстве.
К примеру, Молдова и Грузия уже объявляют о плане действий, который они готовы реализовывать. Это признак происходящего переформатирования постсоветского мира и всех надстроек, которые тщательно выстраивал Путин.
Путин теряет политическую силу: главное
- 2 июня 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин может не понимать масштаба военных проблем России.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин – это "загнанный зверь, который боится потерять свою жизнь". Также глава государства метко подметил, что не мир должен бояться диктатора, а он его.
- Путин боится оправиться за решетку. В частности, он отказался от двух запланированных заграничных поездок. Вероятно, что российский президент испытывает опасность.