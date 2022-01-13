Путин и Токаев обсудили работу "миротворцев" ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Во время них политики обсудили результаты работы так называемых "миротворцев" ОДКБ в Казахстане.

Детали разговора Путина и Токаева

Президент Казахстана проинформировал российского коллегу о мерах по установлению "порядка" в стране. Их, мол, реализовали благодаря "эффективным действиям миротворческих сил" ОДКБ.

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Особую благодарность за помощь и поддержку выразили России – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ,

– похвастались в Кремле.

Стороны также обсудили вывод войск ОДКБ с территории Казахстана.

Войска ОДКБ в Казахстане

5 января Токаев обратился в страны ОДКБ. Он назвал протестующих в Казахстане "террористами" и попросил у стран оказать военную помощь. Ведь казахские военные не хотели стрелять в собственный народ.

Первой, понятное дело, вызвалась Россия. Она начала отправлять своих десантников и технику в Казахстан. Стороны отмечали, что военные – "миротворцы", которые будут охранять административные здания. И все же открывать огонь им разрешили.

Впоследствии Токаев заявил, что войска ОДКБ "успешно завершили свою миссию". 13 января их начали выводить с территории страны. Кстати, издание The Financial Times утверждает, что такими действиями президент увеличил политическую зависимость своей страны от России.

Главное о последствиях протестов в Казахстане

Во время протестов задержали примерно 8 тысяч человек.

Жертвами стали по меньшей мере 164 человека, среди которых есть трое детей.

Больше всего людей погибло в Алматы.

В Минздраве Казахстана говорят о 2300 пострадавших, 80 из них находились в тяжелом состоянии.

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