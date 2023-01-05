Путин заявил Эрдогану, что Украина должна смириться с потерей территорий для переговоров

Владимир Путин заявил, что Россия открыта для мирных переговоров с Украиной. Но в то же время кремлевский диктатор поставил циничное условие относительно территориальных уступок.

Путин публично требует от Украины территориальных уступок для мирных переговоров по прекращению войны. Об этом он лично сказал президенту Турции Реджепу Эрдогану, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Кремля.

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В Кремле сообщили детали разговора Путина и Эрдогана

Кремлевский диктатор якобы "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" – при условии, что власть в Киеве выполнит "неоднократно озвучиваемые известные требования" и будет учитывать "новые территориальные реалии".

В частности, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставках продовольствия и удобрений из России.

"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, предусматривающего устранение всех барьеров для российского экспорта", – говорится в сообщении Кремля.

В ОП отреагировали на заявление Путина

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал ультиматум Путина. По его словам, заявление Путина ясно демонстрирует, почему с Россией нельзя будет договориться.

Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться? Россия в лице Путина под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо,

– написал Подоляк.

После полномасштабного вторжения, Украина планирует освободить все свои территории, которые временно оккупировала Россия. Речь даже о Крыме и Донбассе.

Заявления о том, что Украина планирует вернуть свои территории на 1991 год, звучат от Офиса Президента, Владимира Зеленского, МИД Украины и других ведомств.

Украина открыта для мирных переговоров с Россией, но при условии, что Кремль выведет войска. Кроме того, в Киеве заявили, что не будут вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

В Москве ожидаемо не согласны с требованиями Киева и ставят циничные ультиматумы.

Что сказали у Эрдогана

В пресс-службе турецкого лидера сообщили, что Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным обсуждал войну в Украине и тему Сирии.

Президент Турции отметил, что переговоры по российско-украинской войне принесли положительные результаты.

В частности, он упомянул инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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