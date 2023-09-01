Путин "слаб" на слово, – Зеленский о последствиях смерти Пригожина для Кремля

Глава Кремля продолжает расправляться со своими соперниками традиционным способом – физически их устраняет. Президент Зеленский подчеркнул, что убивать противника означает демонстрировать свою слабость.

"Устранив" Пригожина, Путин еще раз доказал свою политическую слабость. Об этом заявил глава государства в ходе онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti в Италии.

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"Убить соперника – проявление слабости"

Путин чем дальше, тем сильнее боится потерять власть и получить нож в спину. Дрожа от страха, он ликвидирует своих бывших "друзей" и с осторожностью относится даже к подконтрольным ему органам власти в России.

По словам Зеленского, убив Пригожина, Путин доказал свое бессилие.

Если это правда, что он убил Пригожина и тому есть соответствующие подтверждения, то это говорит лишь о его слабости. Он боится своего конкурента,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский напомнил, что Пригожин – это террорист, выполнявший приказы Путина. То есть глава Кремля страшиться даже собственных людей.

Глава государства подчеркнул, что так называемый поход Пригожина на Москву обнажил слабые места Путина. Во-первых, во время этого мятежа все могли увидеть, что глава Кремля был неспособен контролировать ситуацию в стране, а также силы безопасности в ней.

Его слову грош цена

Второй раз свою немощность российский диктатор продемонстрировал, когда публично пообещал Пригожину гарантии, а затем его убил. В этом случае речь уже идет о слабости путинского слова, считает Зеленский. Он отметил, что на данный момент, прежде всего, должны обратить внимание наши партнеры.

Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Потому что он не сдерживает слова. И не вопрос, кому он дает это слово: своим террористам или каким-то политическим лидерам, внутри своего государства или извне. Путину нельзя доверять, и его слово ничего не стоит,

– подчеркнул президент.

Путин не доверяет собственным институтам

Также Зеленский остановился на другой интересной детали. Путин мог посадить Пригожина после того, как тот едва ли государственный переворот не совершил. Действия террориста подпадали под уголовную статью. Однако глава Кремля отказался действовать по законам своего государства. По мнению Зеленского, это свидетельствует о том, что он не доверяет даже институтам России, в частности, ее судебной системе. Путин испугался возможного предательства, а также того, что радикально настроенная часть российского общества станет на сторону Пригожина.

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