Нанесем "серьезный удар": Путин угрожает странам Балтии и государственности Украины

Кремлевский глава 16 января в очередной раз возмутил своими циничными заявлениями относительно Украины и общей политической ситуации в мире. Путин снова пригрозил странам Балтии и посягнул на украинскую государственность.

Ранее Путин угрожал Финляндии через вступление в Североатлантический альянс. По его словам, ее "затащили" в НАТО, хотя между ними не было никаких споров.

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Путин пригрозил странам Балтии

Кремлевский глава посетовал, что россиян в балтийских странах якобы "выбрасывают за границу".

Это очень серьезные вещи, касающиеся безопасности нашей страны.

– заявил Путин.

Очевидно диктатора возмутило то, что более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии из-за нарушения закона об иммиграции.

Циническое заявление по Украине

Высказывания Путина по отношению к нашему государству становятся все более абсурдными. Кремлевский глава в очередной раз пригрозил Украине.

Если в дальнейшем будет продолжаться то, что происходит сейчас, то украинской государственности может быть нанесен непоправимый и очень серьезный удар,

– подчеркнул диктатор.

По его словам, это будет "результатом украинского правления" и частью нашей зоны ответственности.

Он также добавил, что украинское контрнаступление якобы "провалилось". Путин в очередной раз прибег к своим любимым сказкам, что инициатива при ведении боевых действий якобы принадлежит российским вооруженным силам.

Выступление Путина на форуме: коротко