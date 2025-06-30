"Манипуляция": зачем Путин объявляет о резком уменьшении финансирования войны

Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях сократить военные расходы на фоне экономического спада и угроз возможной рецессии в России.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в разговоре с 24 Каналом отметил, что это заявление является манипулятивным, особенно учитывая события прошлой недели, когда страны НАТО объявили об увеличении военных расходов до 5% ВВП.

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На кого направлено заявление Путина

По мнению военного, Путин целенаправленно манипулирует информационным полем, пытаясь создать впечатление, что Запад является агрессором.

Это манипуляция. Он вбрасывает эти вещи на весь мир, чтобы и дальше играть своим населением,

– добавил он.

Мол: "Посмотрите, НАТО увеличивает военные бюджеты, а мы, наоборот, сокращаем". Такую риторику Кремль использует, чтобы влиять на внутреннюю аудиторию и укреплять нарратив о внешней угрозе.

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На самом деле, говорится о сокращении на 2 – 5 миллиардов долларов, в то время как с 2020 по 2025 год военный бюджет России вырос с 40 до 140 млрд долларов в год. Сегодня на оборону выделяется около 7% российского ВВП.

Это – очередной пример информационно-психологической операции,

– отметил Андрей Ткачук.

Она направлена как на собственное население, так и на внешний мир. Кремль пытается укрепить антизападные настроения внутри страны и поддержать свое влияние в регионах, где еще имеет дипломатические рычаги, в частности в Африке и Латинской Америке.