Я не возглавляю похоронное бюро, – Клименко о "смерти" Путина и цели таких вбросов

Информационное пространство всколыхнула информация о том, что российский президент Владимир Путин якобы умер. Украинцам следует помнить, что страна-террорист ведет против нас гибридную войну.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в сети много вражеской дезинформации.

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Клименко прокомментировал "смерть" Путина

Клименко напомнил, что возглавляет Министерство внутренних дел, а не похоронное бюро.

Это первое. А во-вторых, комментировать такую информацию должно Главное управление разведки. Такую информацию может иметь ГУР и соответствующие спецслужбы,

– заметил глава МВД.

По его словам, очевидно, что люди, которые это делают и планируют такие информационные вбросы, знают, что делают и четко просчитывают общественное мнение, особенности украинцев и граждан, проживающих в других странах Европы и мира.

"У нас идет гибридная война. Не только на поле боя, а также в информационном пространстве. Война фейков, война дезинформации. Лично я мало обращаю на такие неподтвержденные данные внимания. Нам нельзя рассеивать эмоции. Умрет Путин, или нет во время войны – нас эта информация не должна каким-то образом отвлекать. Мы должны бороться за Победу. Выходить на свои границы", – подчеркнул министр.

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Кратко о "смерти" Путина