Я не возглавляю похоронное бюро, – Клименко о "смерти" Путина и цели таких вбросов
Источник:"Украинские новости"
Информационное пространство всколыхнула информация о том, что российский президент Владимир Путин якобы умер. Украинцам следует помнить, что страна-террорист ведет против нас гибридную войну.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в сети много вражеской дезинформации.
К теме Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года
Клименко прокомментировал "смерть" Путина
Клименко напомнил, что возглавляет Министерство внутренних дел, а не похоронное бюро.
Это первое. А во-вторых, комментировать такую информацию должно Главное управление разведки. Такую информацию может иметь ГУР и соответствующие спецслужбы,
– заметил глава МВД.
По его словам, очевидно, что люди, которые это делают и планируют такие информационные вбросы, знают, что делают и четко просчитывают общественное мнение, особенности украинцев и граждан, проживающих в других странах Европы и мира.
"У нас идет гибридная война. Не только на поле боя, а также в информационном пространстве. Война фейков, война дезинформации. Лично я мало обращаю на такие неподтвержденные данные внимания. Нам нельзя рассеивать эмоции. Умрет Путин, или нет во время войны – нас эта информация не должна каким-то образом отвлекать. Мы должны бороться за Победу. Выходить на свои границы", – подчеркнул министр.
Стоит прочесть Паспорт России у супруги заместителя главы Нацполиции: Тишлека уже проверяет комиссия МВД
Кратко о "смерти" Путина
- Перед новостями о вероятной смерти Путина была информация о якобы сердечном приступе. Такое сообщение появилось 22 октября, а через 4 дня анонимные телеграмм-каналы начали разгонять информацию о том, что российского президента не стало в его резиденции на Валдае.
- В ГУР назвали причину, по которой российским властям выгодно распространять такие слухи. По мнению представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, эти вбросы преследуют цель проследить за реакцией элит внутри России.
- В то же время, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко предположил, что информацию о "смерти" Путина может сливать кто-то из его ближнего круга. Однако делать это они могут только по заданию российских спецслужб в рамках масштабной спецоперации ФСБ или федеральной службы охраны России.