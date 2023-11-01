Жив или мертв: почему в России продолжается цирк со "смертью" Путина
Буквально неделю назад распространяли много непроверенной информации, что якобы Путин умер. Не стоит этому доверять.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что все мы сейчас живем в уникальную эпоху. Человек может у себя в голове уничтожить Путина, затем "воскресить", а потом рассказывать, что он уже умер. А вместо него работает двойник.
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Что было бы, если бы Путин действительно умер
Как отметил Тизенгаузен, такие новости невозможно подтвердить и опровергнуть. Поэтому лучше вообще не доверять непроверенным источникам.
Очевидно, что у Путина действительно есть какие-то двойники. Но очень сомнительно, что они могли бы полностью его заменить. И самое главное – это тяжело сделать тихо.
На тему – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала
Если бы информация о смерти Путина была бы правдивой, это не смогли бы скрыть. В России сразу начались бы разные движения.
Посмотрите, что бы начало происходить, если бы Путин умер. Начались бы отжимы. Деление бизнеса. Кто-то бы летел, кто-то бы прилетал. Такое не удалось бы скрыть. Плюс есть западные спецслужбы,
– отметил Тизенгаузен.
Информация о смерти Путина: коротко
- В октябре в одном из российских телеграм-каналов, где убеждают, что имеют инсайды изнутри Кремля, утверждали, что у Путина произошла остановка сердца. Впоследствии были сообщения, что он скончался. А вместо Путина сейчас находится двойник.
- В Главном управлении разведки отреагировали на такие слухи. Там отметили, что информация вышла из анонимных телеграм-каналов. Поэтому реагировать на это нужно особенно осторожно.
- Украинцы уже разорвали сеть мемами о якобы "смерти" Путина.