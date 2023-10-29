Будут сравнивать с двойником: когда, в случае смерти Путина, об этом станет известно официально

Вбросы о якобы "смерти" Владимира Путина время от времени появляются в информпространстве. Одной из целей их распространения Кремлем может быть желание выявить тех, кто обрадуется этой новости. Таким образом, российские власти хотят почистить свои ряды накануне президентских выборов.

Политический аналитик, российская оппозиционерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что накануне выборов Кремлю нужно расшевелить российское общество, ведь среди кандидатов на президентский пост – опять Путин и несколько малозаметных конкурентов.

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Начнется подковерная игра

Благодаря таким слухам, россияне будут обсуждать, действительно ли Путин участвует в президентских выборах или его двойник.

Будут с линейкой замерять его уши, нос, глаза, сверять рост, сравнивать голос. Это конспирологическая история. Всем будет чем заняться,

– отметила оппозиционерка.

Однако в случае, когда Путин действительно умрет, то в Кремле будут пытаться скрывать этот факт не больше нескольких дней. Просто все увидят, как начнется подковерная игра, и ее не смогут скрыть. Будет происходить жесткая борьба за "наследство"

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Россия начала жить гораздо хуже

Однако Путин за время своего правления создал прочную систему, и на его места, скорее всего, придет тот, кто продолжит укреплять эту систему.

Хотя с другой стороны, тем придет вместо Путина, откроется окно возможностей, чтобы открутить назад ситуацию. Ведь есть общий консенсус, что за 21 месяц с начала полномасштабного вторжения россияне стали жить гораздо хуже. Однако единственное, что непонятно, как вернуть Россию на старую позицию.

"Если же так повезет, что Путин умрет, то пришедшим к власти в России вместо него можно будет попытаться побежать в Вашингтон, Брюссель и конечно в Киев и начать договариваться. Они могут рассказывать, как боялись возражать Путину из-за страха смерти. И Украине за это заплатят больше репарации", – предположила Ольга Курносова.

Что известно о "смерти" Путина