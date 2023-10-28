Преследовали несколько целей: для чего появился вброс о том, что Путин умер

В сети появились слухи о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина. Так, каждый причастный к распространению этой информации может преследовать свои цели.

В частности, различные российские телеграм-каналы могут распространять информацию о якобы смерть диктатора ради хайпа. Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил 24 Каналу, что люди, стоящие за этим вбросом или решили обрести таким образом себе популярность, или им нужно "повышать градус" своей популярности, ведь другие очень интересуются этой темой.

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Зачем сделали вброс о смерти Путина

Кроме того, это может быть специальной информационной операцией, когда периодически делают вброс о Путине. Таким образом, россиян могут готовить к тому, что с диктатором реально может что-то случиться и смотрят, как на это реагируют.

Также это похоже на работу КГБ, когда раньше они специально создавали некую "оячейку несогласных" и смотрели, кто к ней приобщается. Так КГБ удавалось обнаруживать даже тех, кто скрывал свои взгляды.

Здесь может быть аналогичная ситуация. Спецслужбы мониторят окружение Путина, записывают разговоры разных российских бизнесменов, размышляющих, нужно ли им уже возвращаться в страну-агрессора.

"Здесь каждый имеет свою цель", – подытожил политтехнолог.

Тизенгаузен предположил, для чего сделали вброс о смерти Путина: смотрите видео

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