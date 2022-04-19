Путин устраивает в Мариуполе вторую Чечню, – посольство США

Российская армия издевается над людьми на оккупированных территориях. Так же захватчики действовали в Чечне.

Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине. Отметили, что россияне на юго-западе от Мариуполя держат для "фильтрации" около 20 тысяч украинцев.

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"Сценарий Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", – написали в посольстве.

Кроме этого, дипломаты рассказали, что от 5 тысяч до 7 тысяч человек содержатся в лагере вблизи села Безименное, что в Донецкой области. Оккупанты хотят депортировать их в Россию.

Россияне разворачивают "фильтрационные" лагеря

Вокруг Мариуполя рашисты развернули 4 таких объекта. В настоящее время они депортировали всех врачей из города в оккупированный Донецк. С ними нет никакой связи.

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