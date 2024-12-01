Российский диктатор Владимир Путин утвердил бюджет России с рекордными военными расходами по статье "Национальная оборона".

В целом доходы российского бюджета составят более 40 триллионов рублей, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сколько Кремль потратит на Нацоборону

Согласно подписанному Путиным закону, в 2025 году расходы по статье "Национальная оборона" достигнут рекордных 13,5 триллиона рублей. Речь идет о более 6% ВВП.

Общие расходы бюджета России в следующем году планируются на уровне 41,47 триллиона рублей (19,3% ВВП). Это больше, чем ожидаемые доходы, на 1,17 триллиона рублей.

В 2026 и 2027 годах дефицит бюджета ожидается 2,18 триллиона рублей и 2,76 триллиона рублей соответственно.

Заметим, что обе палаты российского парламента уже также утвердили этот бюджетный план.

Справочно. В украинском бюджете на следующий год на оборону предусмотрели 26,3% ВВП страны, или 2,23 триллиона гривен. Это на 47,6 миллиарда гривен больше, если сравнить с уточненным планом 2024 года.