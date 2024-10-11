Кремль впервые за 100 лет уволил посла в США: к чему готовится Путин

Владимир Путин подписал указ об отставке посла России США Анатолия Антонова. Его должность пока вакантна.

Такие изменения могут быть связаны с новой информацией о взаимодействии Путина с экс-президентом США. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в разговоре с 24 Каналом объяснила, о чем свидетельствует решение российского диктатора.

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Изменения в отношениях России и США

Впервые за 100 лет Россия осталась без посла в США. Владимир Путин подписал указ, согласно которому уволил Анатолия Антонова с должности, а также отстранил его от обязанностей постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Путин готовится к выборам. Он готовится к принципиально новой структуре взаимодействия с американским истеблишментом. На днях большой сенсацией стали новые факты об отношениях Трампа и Путина. Выяснилось, что после того, как Трамп уже не занимал пост президента, по меньшей мере 7 раз общался с Путиным,

– отметила Ольга Романова.

Действительно недавно появилась интересная информация о взаимодействии экс-президента США и российского диктатора. Так, по данным NYT, еще с 2018 года Владимир Путин настраивал Дональда Трампа против Украины. Тогда, утверждают журналисты, Путину удалось склонить Трампа на свою сторону.

Кроме того, The Washington Post со ссылкой на книгу редактора Боба Вудворда "Война", сообщили, что Трамп по меньшей мере один раз говорил с Владимиром Путиным в 2024 году. Более того, Путин говорил с Трампом около 7 раз после окончания президентского срока республиканца в 2021 году. В Кремле эту информацию опровергли.

Происходят предвыборные тектонические сдвиги в американской политике, в отношениях с Россией. Каждый день из шкафов появляются новые скелеты. Думаю, подобное будет происходить до конца ноября,

– предположила Романова.

Заметим, что уже 5 ноября в США состоятся президентские выборы. За победу будут соревноваться Камала Харрис и Дональд Трамп. Интересно, что кандидат от демократов недавно заявила, что если бы сейчас президентом США был Трамп – "Путин уже бы сидел в Киеве", ведь так называемый "мирный план" Трампа заключается в капитуляции Украины.