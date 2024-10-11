Такі зміни можуть бути пов'язані з новою інформацією про взаємодію Путіна з експрезидентом США. Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова у розмові з 24 Каналом пояснила, про що свідчить рішення російського диктатора.

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Зміни у відносинах Росії та США

Вперше за 100 років Росія залишилась без посла у США. Владімір Путін підписав указ, згідно з яким звільнив Анатолія Антонова з посади, а також усунув його від обов’язків постійного спостерігача Росії при Організації американських держав у Вашингтоні.

Путін готується до виборів. Він готується до принципово нової структури взаємодії з американським істеблішментом. Днями великою сенсацією стали нові факти про стосунки Трампа та Путіна. З'ясувалося, що після того, як Трамп вже не обіймав посаду президента, щонайменше 7 разів спілкувався з Путіним,

– зауважила Ольга Романова.

Справді нещодавно з'явилася цікава інформація про взаємодію експрезидента США й російського диктатора. Так, за даними NYT, ще з 2018 року Владімір Путін налаштовував Дональда Трампа проти України. Тоді, стверджують журналісти, Путіну вдалося схилити Трампа на свій бік.

Крім того, The Washington Post із посиланням на книгу редактора Боба Вудворда "Війна", повідомили, що Трамп щонайменше один раз говорив з Владіміром Путіним за 2024 рік. Ба більше, Путін говорив з Трампом близько 7 разів після закінчення президентського терміну республіканця у 2021 році. У Кремлі цю інформацію спростували.

Відбуваються передвиборчі тектонічні зсуви в американській політиці, у відносинах з Росією. Кожен день з шаф з'являються нові скелети. Думаю, подібне відбуватиметься до кінця листопада,

– припустила Романова.

Зауважимо, що вже 5 листопада у США відбудуться президентські вибори. За перемогу змагатиметься Камала Гарріс та Дональд Трамп. Цікаво, що кандидатка від демократів нещодавно заявила, що якби зараз президентом США був Трамп – "Путін уже б сидів у Києві", адже так званий "мирний план" Трампа полягає у капітуляції України.