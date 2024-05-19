Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес сказал 24 Каналу, что Путин ценит в подчиненных личную преданность. Его с Шойгу связывает близкая дружба, поэтому к этому шагу главу Кремля подтолкнули очень серьезные просчеты экс-министра обороны на своей должности.

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По-настоящему не уволили

Причина увольнения Сергея Шойгу, по мнению генерала-лейтенанта США в отставке, в его некомпетентности и коррупции.

В России будут терпеть коррупцию до тех пор, пока имеешь компетенцию. А Шойгу был полным провалом на посту министра обороны, и коррупция была разоблачена. Однако не думаю, что его действительно, по-настоящему уволили,

– заметил он.

Шойгу перевели на другую, однако очень важную должность – секретаря Совета безопасности России.

Поскольку Путин имеет давние личные отношения с Шойгу, он, по словам Ходжеса, лично извлекал пользу из большей части коррупции Шойгу.

В то же время новый министр обороны Андрей Белоусов, который имеет экономический бэкграунд, это сигнал о том, что Россия пытается продолжить переход экономики на военные рельсы,

– уверен он.

Также Путин назначил Николая Патрушева, который занимал должность секретаря Совета безопасности, личным помощником. Однако Ходжес считает, что пока рано предсказывать, какие будут последствия этого назначения.

Пока Путин будет продолжать войну

Ранее генерал-лейтенант США в отставке отмечал, что не надо бояться возможного краха российской власти. Он считает вероятным, что режим России может рухнуть.

Сегодня в России есть много людей чрезвычайно недовольных теми потерями, которые несет Россия в войне. Также есть олигархи, которые до сих пор зарабатывают много денег. Поэтому так важно Западу и в дальнейшем вводить санкции и придерживаться их выполнения.

"Успех Украины на поле боя, оттеснение россиян к границам 1991 года, создаст другую динамику в России. Однако пока Путин думает, что он все еще может победить, что Украина не сможет выстоять, а Запад устанет, он будет продолжать войну", – отметил Бен Ходжес.

В России произошли значительные перестановки во власти