Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес сказав 24 Каналу, що Путін цінує в підлеглих особисту відданість. Його з Шойгу пов'язує близька дружба, тому до цього кроку очільника Кремля підштовхнули дуже серйозні прорахунки ексміністра оборони на своїй посаді.

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По-справжньому не звільнили

Причина звільнення Сєргєя Шойгу, на думку генерала-лейтенанта США у відставці, в його некомпетентності та корупції.

В Росії терпітимуть корупцію до тих пір, поки маєш компетенцію. А Шойгу був повним провалом на посаді міністра оборони, і корупцію було викрито. Проте не думаю, що його дійсно, по-справжньому звільнили,

– зауважив він.

Шойгу перевили на іншу, проте дуже важливу посаду – секретаря Ради безпеки Росії.

Оскільки Путін має давні особисті відносини з Шойгу, він, за словами Ходжеса, особисто отримував користь з більшої частини корупції Шойгу.

Водночас новий міністр оборони Андрєй Бєлоусов, який має економічний бекграунд, це сигнал щодо того, що Росія намагається продовжити перехід економіки на військові рейки,

– впевнений він.

Також Путін призначив Ніколая Патрушева, який обіймав посаду секретаря Ради безпеки, особистим помічником. Проте Ходжес вважає, що наразі зарано передбачати, які будуть наслідки цього призначення.

Доки Путін продовжуватиме війну

Раніше генерал-лейтенант США у відставці зазначав, що не треба боятися можливого краху російської влади. Він вважає імовірним, що режим Росії може звалитися.

Сьогодні в Росії є багато людей надзвичайно незадоволених тими втратами, які зазнає Росія у війні. Також є олігархи, які досі заробляють багато грошей. Тому так важливо Заходу й надалі запроваджувати санкції та дотримуватися їхнього виконання.

"Успіх України на полі бою, відтіснення росіян до кордонів 1991 року, створить іншу динаміку в Росії. Однак доки Путін думає, що він все ще може перемогти, що Україна не зможе вистояти, а Захід втомиться, він буде продовжувати війну", – наголосив Бен Ходжес.

В Росії відбулись значні перестановки у владі