путин уже начал геноцид, – Пионтковский раскритиковал заявления Запада об эскалации из-за оружия

Джо Байден полон решимости помочь Украине. Однако всякий раз, когда возникает вопрос новой порции или типа оружия, появляется вопрос, не спровоцирует ли это россиян.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что на Западе сомневаются, давать ли ракеты определенную дальность. Они ведь могут попасть на российскую территорию.

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По словам Андрея Пионтковского, там до конца не понимают, что нельзя бороться со злом, держа себя за руки и постоянно рефлексируя.

Столтенберг любит повторять, что нельзя допустить эскалации конфликта. Путин уже допустил эскалацию до уровня геноцид украинского народа. А вы еще думаете "можно допустить или нет",

– акцентировал Андрей Пионтковский.

"Война "просвечивает" мозг. Это понимание доходит до западных лидеров. Подчеркиваю, что есть растущая изоляция, но хотелось бы больше и быстрее", – добавил Пионтковский.

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