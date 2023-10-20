"Выступал как из гроба": сеть взбудоражили "особые" фото выступления Путина в Пекине

На днях глава Кремля посетил Китай, а именно его столицу, где выступил на форуме "Один пояс – один путь". После этого визита появились фото Путина на удивительном фоне.

Российский фотограф обнародовал фото выступления президента России Владимира Путина в Пекине. В сети заметили схожесть трибуны с гробом. 24 Канал.

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"Особые" фотографии Путина

Снимки сделали во время выступления российского президента на форуме "Один пояс – один путь". Фото вызвали насмешки среди пользователей сети, однако первым внимание на сходство обратил автор фотографий, российский журналист Андрей Мальгин.



Путин выступал за удивительной трибуной / Фото российского фотографа

Удивительная пекинская сценография. Такое впечатление, что он выступает из гроба,

– написал он.

Пользователи отметили, что Путин на фото "выглядит неплохо как для покойника". В то же время, они также отметили, что гвоздики подошли бы российскому президенту лучше.

Реакция пользователей на трибуну / Скриншоты соцсетей

Путин посетил Пекин