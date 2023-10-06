Выдал, что воюет не за территорию: Шейтельман предположил, что реально нужно Путину

На днях Владимир Путин выступил с речью в Валдае. Там он выдал порцию циничных заявлений. В том числе и фраза о том, что война против Украины – это не война за территории.

Выступление Путина был переполнен странными заявлениями. Однако самыми абсурдными как раз были о войне в Украине, ведь диктатор в очередной раз изменил цели "СВО". Чего же теперь хочется Путину рассказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Что является наибольшей ценностью для россиян

Такое заявление Владимира Путина выглядит особенно цинично на фоне того, что с момента полномасштабного вторжения в России появился один новый "праздник" – "присоединение" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Так что получается, что война вроде бы не на территории, но празднуют почему именно оккупацию территорий. Далее Путин заявил, что не знает, за какую цивилизацию воюют "с той стороны", а они воюют за "свои ценности и новое мироздание".

Мы знаем, какие ценности у россиян, и они хотят распространить их и на оккупированных территориях. Их главные ценности, которую Россию хотят построить – где можно убить любого, кто с тобой не согласен,

– заявил Михаил Шейтельман.

И что интересно, у россиян не просто есть мнение, что это государство может убить, но они сами могут убить любого. Так они и пришли на украинские территории, убивая всех, кто не согласен с их видением мира или России. Кого убивать, очевидно, им безразлично.

"Они и в России постепенно такое нормализовали, а теперь они хотят, чтобы так было во всем мире. Это их идеальный мир с собственными ценностями – убивать всех несогласных. Это корень российской национальной идеи", – подытожил политтехнолог.

Михаил Шейтельман о ценностях россиян и целях войны: смотрите видео

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