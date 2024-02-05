Путин хочет отговорить Эрдогана от помощи Украине: удастся ли это ему в Турции

Турция подтвердила визит Владимира Путина в страну, впрочем без уточнения конкретной даты. Вероятно, темой переговоров может быть вопрос зернового коридора. А для самого российского диктатора это очень важная личная поездка.

В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил причины, по которым Путин отправляется в такое путешествие.

Смотрите также Путин впервые с начала полномасштабной войны посетит страну НАТО: Reuters назвали дату

Вероятный визит Путина в Турцию

По словам Тизенгаузена, Путину необходим понятный и равноудаленный переговорщик. Такой, как Эрдоган, которого он уже не впервые пытается приобщить к процессу.

"Украина не может вести с Россией переговоры напрямую. А Путину нужен тот, кто станет переговорным связующим звеном между Украиной и Россией. Он хочет уже что-то делать – садиться за стол переговоров, потому что такие сигналы идут из Кремля. Но, конечно, на своих условиях – оставить ему оккупированные территории и он даже не будет против НАТО, которому сильно проигрывает", – сказал политтехнолог.

Вторая причина – Черноморский флот, которые россияне вынуждены были спрятать подальше. И здесь Эрдоган может рассказывать о каком-то доминировании в море.

"Путину надо поговорить с ним обо всех соглашениях и чтобы Эрдоган не дал добро на проход кораблей", – объяснил Тизенгаузен.

И еще один аспект – оружие. Турецкому президенту пообещали западные истребители в обмен на ракеты С-300 и С-400, которые он когда-то покупал у России. Для Путина будет окончательным поражением, если российское оружие окажется в руках украинцев и полетит в россиян.

"Эрдоган давно хочет самолеты. Поэтому здесь вопросов много. Я сомневаюсь, что туда полетит настоящий Путин – очень опасный маршрут, где все может произойти", – предположил политтехнолог.

Что происходит с Путиным: последние новости