Путин воспринимает любой компромисс как слабость, – политолог
Россия, из-за развязавшейся войны против Украины, блокирует все наши стремления к вступлению в ЕС или НАТО. Российские дипломаты в кулуарах еще несколько лет назад прямо об этом говорили.
Об этом 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Специалист также отметил, что у Украины немало друзей в ЕС, которые, безусловно, поддерживают нас.
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К примеру, президент Польши Дуда вообще сравнивает Путина с Гитлером и пытается донести, что с ним нельзя идти на компромиссы, приводит пример политолог.
Для Путина любой компромисс – это слабость, только усиливающая его агрессию. Но, к большому сожалению, в Европе есть страхи перед лицом путинской России,
– добавляет Фесенко.
Европейские партнеры все же дают нам оружие, в этом вопросе есть огромные изменения, объясняет Владимир Фесенко. По его словам, до полномасштабной войны США и Европа были категорически против предоставления Украине летального оружия.
"Наши союзники до сих пор боятся давать нам авиацию, тяжелое и дальнобойное оружие, потому что, мол, есть риск, что мы будем атаковать территорию России. К сожалению, эти опасения есть у многих европейских лидеров", - говорит Фесенко.
Но мы преодолеваем эти трудности, ведь оружие, которое нам не давали в марте или апреле – сейчас с опозданием, но поставляют, добавляет политолог.
Помощь от союзников поступает в Украину
- Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили уже 11 пакет военной помощи Украине . Новый пакет помощи будет включать предоставление Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, способных поражать цели на расстоянии более 64 километров.
- 6 июня Великобритания подтвердила передачу Украине реактивных систем залпового огня M270. Они с высокой точностью поражают цели на расстоянии 80 км.
- Также в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Но поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .
- Правительства Финляндии и Черногории согласовали передачу Украине военной помощи для защиты от российских захватчиков. В обеих странах решили не раскрывать информацию о технике, которую передадут Украине.
- Вооруженные Силы Украины получили польские самоходные артиллерийские установки "Краб" . Это уже пятый вид артиллерии 155-миллиметрового калибра, который ВСУ получили от международных партнеров.