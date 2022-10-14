Впервые Путин объявлен военным преступником, – Пионтковский прокомментировал резолюцию G7

Запад отреагировал на совершенные Россией массированные ракетные атаки городов Украины. В своей резолюции страны G7 впервые назвали Владимира Путина военным преступником.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что страны G7 также поддержали предложенный Зеленским план справедливого мира.

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Впервые Путин объявлен военным преступником

Пионтковский отметил, что мировая война изменяет структуру международной безопасности, определяемую государствами-победительницами. Основными победителями будут Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Этот новый формат системы безопасности уже составляется. Фактически мы же видели, что президент Украины Владимир Зеленский проводил селекторное совещание. Раньше он так разговаривал с руководителями украинских регионов. А сейчас он проводил совещание с лидерами величайших цивилизованных государств. И оно, действительно, шло под диктовку Зеленского,

– подчеркнул публицист.

Он отметил, что в коммюнике стран G7 реализованы все требования Украины. Первый пункт относится к варварским бомбардировкам России, которые названы военным преступлением. Отмечается, что Путин и другие соучастники этого преступления будут привлечены к ответственности.

Впервые Путин объявлен военным преступником. И ему обещано соответствующее наказание. То есть, международный трибунал,

– сказал Пионтковский.

По его словам, вероятнее всего, что его ждет участие руководителей гитлеровской Германии, которые были повешены в спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы.

Пионтковский прокомментировал резолюцию G7, в которой Путин объявлен военным преступником: смотрите видео

Основные пункты резолюции G7

Пионтковский отметил, что наиболее последовательным в резолюции является пункт, в котором участники поддержали предложенный Зеленским план справедливого мира. Этот план состоит из четырех пунктов.

Первое – победа Украины и полное восстановление ее территориальной целостности. Второе – обеспечение безопасности Украины в будущем. В практическом смысле – это будет немедленное после победы и выхода на границы 1991 года принятие Украины в члены НАТО,

– сказал публицист.

По его словам, де-факто Украина уже является членом НАТО. Все это понимают. Ведь она единственная страна, исполняющая обязанности, ради которых и был создан этот Альянс.

Третье, очень важное. Впервые не в качестве пожеланий экспертов на столь высоком государственном уровне реконструкция Украины, в частности, с использованием средств, полученных от репараций, наложенных на государство-агрессора. И четвёртый. В связи с бомбежками привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности,

– отметил Пионтковский.

Он отметил, что на Западе произошло серьезное изменение сознания. Об этом также говорит решение ПАСЕ, в котором Путин назван военным преступником.

Это реакция не просто политических деятелей. Это чисто человеческая реакция. Эта трехдневная картина циничного уничтожения городов и, возможно, "танцев радости", идущих по всему российскому телевидению,

– заявил он.

Публицист добавил, что еще одним важным моментом в подходе к России является, в частности, заявление Байдена. В нем президент США осуждает преступления Путина и России, а также обещает, что все виновные будут наказаны. То есть впервые Запад прекращает разговоры о несчастных россиянах, подавленных кровавым режимом Путина. Так что отношение Запада коренным образом изменилось.

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