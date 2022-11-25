Лгал, что звонил военным: Путин встретился с матерями мобилизованных и сделал им "подарок"

Российский диктатор Путин решил провести встречу с матерями отправившихся на войну против Украины солдат. Во время мероприятия глава вражеского государства оправдывался перед женщинами, почему отправляет военных на неизбежную гибель.

Уже всем понятно, что кремлевскому режиму скоро придет конец. В надежде уберечь власть и избежать протестных настроений Владимир Путин решил в пятницу, 25 ноября, провести встречу с матерями захватчиков, где сделал немало сомнительных и откровенно маразматических заявлений, сообщает 24 канал.

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"Подарок" ко дню матери

Во всех цивилизованных странах мира День матери празднуют во второе воскресенье мая, а в России – 27 ноября. По случаю такого "праздника" российский вождь решил совершить "подарок" женщинам, сыновья которых скоро умрут на войне против нашего государства.

Конечно, в зале собрались матери оккупантов, которые уже смирились с тем, что их сыновья скоро "отправятся на концерт к Кобзону" – именно поэтому одна из женщин выглядела так, словно она на похороны пришла.

Прекрасно понимаю, что для вас, как и для многих женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому не то чтобы праздничное, а скорее связано с чувством тревоги и заботы, что с вашими мальчиками,

– сказал Путин.



Мать российского оккупанта пришла к Путину вся в черном / Скриншот со встречи диктатора с мобилизованными матерями

Важно, что на встречу Кремль побоялся пригласить Комитет солдатских матерей, давно занимающийся вопросами нарушений прав граждан России во время призыва.

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Очевидная ложь Путина о звонках военным

На видео видно, что в зале сидит около 20 женщин. Кроме того, важно вспомнить, что Путин начал рассказывать им чепуху, что лично говорил с мобилизованными солдатами – чтобы "поддержать" их боевой дух. Судя по тому, как испуганно выглядел кремлевский вождь, ни с кем на самом деле он не говорил – вероятно, все время сидел в своем бункере, а сейчас из него вылез и пытается бестолково оправдываться.

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Российский президент болен

В том, что Владимиру Путину уже давно нужно психиатру, не сомневается никто, однако СМИ также уверены, что у российского вождя серьезные проблемы со здоровьем. На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем он странно двигал ногами, а его рука вообще стала фиолетовой.

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