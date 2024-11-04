Путин встретился с главой МИД КНДР: говорили ли об Украине

Российский диктатор принял в Кремле главу МИД Северной Кореи. Та ранее назвала войну России в Украине "священной".

В октябре стало известно о намерениях России привлечь к войне в Украине тысячи северокорейских солдат. Разведка Сеула раскрыла, в обмен на что именно Ким Чен Ын согласился отдать в распоряжение Кремля своих военных.

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Что известно

На фоне сообщений о переброске тысяч солдат КНДР для участия в боевых действиях в Украине 4 ноября Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. Та передала диктатору привет от Ким Чен Ына, информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

Сегодня праздник, а встречаться с друзьями в праздник – это очень хорошая традиция,

– такими словами Путин встретил северокорейского министра.

К слову, ранее Цой Сон Хи имела встречу с Сергеем Лавровым. Во время нее она назвала российскую агрессию "священной". Она рассказала, что с начала вторжения оккупантов в Украину Ким Чен Ын дал указание, несмотря ни на кого, помогать российской армии и народу в "их священной войне".