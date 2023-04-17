Возможные пуски ядерки из Тихого океана и война в Украине: Шойгу отчитался перед Путиным

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз провел встречу с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. Он доложил президенту о ходе военных учений Тихоокеанского флота.

В то же время диктатор уточнил, что хотя сейчас в приоритете украинское направление, задачу развития флота "никто не отменял". Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Шойгу отчитался перед Путиным: главные тезисы

Сергей Шойгу отчитался о внезапной проверке Тихоокеанского флота, к которой якобы привлечено: 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и суден обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также 89 самолетов и вертолетов.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу внезапной проверки Тихоокеанского флота,". "Боеспособность Тихоокеанского флота – полная". "Готовность к применению стратегических подлодок отработана во время проверки ТОФ". "В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сложившаяся группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и разведки подводной обстановки". "Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подлодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия". "Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне. Для обозначения противника привлекаются самолеты морской авиации".

После доклада Шойгу Путин заявил, что для них сегодня есть "ясные приоритеты применения вооруженных сил".

"Прежде всего, это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", – цинично пробормотал диктатор.

В то же время российский убийца попросил Шойгу продолжить работу по развитию флота.

Но задачу развития флота, в частности, на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И, кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях,

– сказал Путин.

Путин встретился с Шойгу / фото росСМИ

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