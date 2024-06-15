Путина волнуют 2 важные темы: какую проблему пытается решить диктатор

В мире в последнее время проходят крупные международные мероприятия, в которых Россия не участвует, в частности встреча G7 в Италии, Саммит мира в Швейцарии. В то же время Владимир Путин пытается сделать вид, что "очень занят" на международной арене.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, с какими странами Путин на самом деле может вести диалог. Также в связи с введением новых санкций США против России у главы Кремля появились новые проблемы.

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Кто общается с Путиным

Поскольку Россия входит в состав БРИКС, то Путин может разговаривать со странами-участниками этого объединения.

Я посчитал, какая доля России в БРИКС. Если взять ВВП пяти стран, то доля России в нем – 8 процентов. Она четвертая страна в БРИКС по ВВП – не первая. Однако его участники с Путиным общаются,

– отметил политтехнолог.

БРИКС – межгосударственное объединение десяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Также к БРИКС могут присоединиться новые члены. В частности, Турция изъявила желание приобщиться к этому союзу.

Сейчас организаторы всячески пытаются "возродить" БРИКС, например, проводят "Игры БРИКС" как альтернативу Олимпийским играм.

Санкции действуют

"На самом деле Путина сейчас волнуют две важные темы: Си Цзиньпин и Реджеп Эрдоган как контрагенты снаружи России, через которые нужно что-то покупать. Москву сегодня отрезали от возможности что-то покупать за доллары и евро. Это для них огромная проблема, и поэтому Путин сейчас уговаривает китайцев не придерживаться санкций США, в частности тех, что были введены с 12 июня", – пояснил Михаил Шейтельман.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, по его словам, представители российского бизнеса говорили о том, что перевод средств в Китай занимает 3 месяца. А после введения новых санкций платежи могут вообще больше никогда не проходить. Тогда россиянам непонятно, где покупать. Речь идет не о ракетах – покупать вообще хоть что-то.

Также, как отметил Михаил Шейтельман, на этой неделе Путин сделал интересное заявление – он оправдывал Эрдогана. Мол, говорят, что "на 30 процентов снизился товарооборот с Турцией". Это, по словам главы Кремля произошло, потому что все "подешевело". Но он заверил, что цены снова вырастут и тогда объем товарооборота "восстановится.

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